Curso de Medicina da FEMA é reconhecido definitivamente

O curso de Medicina da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- está definitivamente reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação.

A ótima notícia foi confirmada ao Jornal da Segunda pelo professor-doutor Gerson José Beneli, diretor acadêmico da Instituição de ensino. “De fato, em reunião plenária do Conselho Estadual de Educação, realizada na tarde desta quarta-feira, dia, 17 de novembro, nosso curso de Medicina foi aprovado com nota próxima do máximo e com elogios do conselheiro relator, professor Roque Teófilo”, comemorou Beneli.

O curso de medicina da FEMA foi anunciado no dia 6 de outubro de 2015 (foto), pelo então prefeito de Assis, Ricardo Pinheiro Santana, junto com o ex-presidente do Conselho Curador, saudoso professor Ulysses Telesd Guariba Neto.

“É motivo de muito orgulho saber que a semente que plantamos, está dando bons frutos. O reconhecimento definitivo do curso de Medicina é uma vitória para a cidade de Assis”, comemorou Pinheiro.

Ricardo Pinheiro anunciou o curso de Medicina em 2015