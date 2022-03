Cruzália terá final do Varzeano neste domingo

A decisão do título do Campeonato Varzeano de Cruzália está marcada para este domingo, dia 3 de abril, às 15 horas, no estádio municipal Gentil Vidotti.

Nas semifinais, disputadas no domingo, dia 27, o Napoli de Assis derrotou o Red Bull de Pedrinhas Paulista por 4 a 1 e o Golden Boys, de Tarumã, superou o Suzuki na cobrança de penalidades máximas, após o empate em 2 a 2 no tempo normal.

Segundo o coordenador da competição, Edson Nascimento, a decisão entre Napoli de Assis e Golden Boys de Tarumã terá início às 15 horas e faz parte da programação do aniversário do município.

Caso haja empate no tempo normal, a decisão do título ocorrerá na disputa de penalidades máximas.

o Campeonato Varzeano de Cruzália reuniu oito clubes.

Além dos semifinalistas, participaram: Atlético (Cateto), Florínea, PSG de Assis e União de Maracaí.

Napoli de Assis eliminou Red Bull de Pedrinhas

Golden Boys passou pelo Suzuki de Pedrinhas na semifinal

Imagens: Divulgação