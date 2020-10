CRP lamenta morte de Camilo Leite

O Conselho Regional de Psicologia – São Paulo, através da Subsede de Assis, recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Camilo Leite.

Um importante parceiro, que representa grande perda no movimento da ‘Luta Antimanicomial’ em nossa região.

Poeta, recebeu Menção Honrosa no II Prêmio Arthur Bispo do Rosário do CRP06.

Camilo deixa saudades e também deixa vivo em nós sua poesia e alegria!!!

Que suas produções sejam o seu legado e nos dê força e esperança para uma sociedade sem manicômio

O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, em Assis.

Camilo Leite morreu aos 65 anos