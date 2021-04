COVID-19 – Vacinação para pessoas com 67 anos começa na segunda-feira e professores na terça

Boa notícia para quem tem 67 anos de idade.

Na tarde desta sexta-feira, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Bussinati, confirmou o início da vacinação dessa faixa etária a partir desta segunda-feira, dia 12 de abril.

LOCAIS – A vacinação aos idosos com 67 anos acontecerá no modelo ‘drive-thru’, onde não é preciso descer do carro, na Farmácia da Unimed, na avenida Rui Barbosa, das 8h30 às 13 horas.

Também haverá seis postos fixos, nas seguintes escolas municipais:

‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Maria Adilecta’, no Bonfim, ‘Aparecida Manoel da Mota’, na vila Fiúza, ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marialves, e ‘Maria Clélia de Oliveira Valim’, na vila Operária.

Nesses locais, a vacinação também acontece das 8h30 às 13 horas.

Cristiane ressalta que a pessoa deve comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF. “Caso algum idoso nessa faixa etária esteja acamado ou impossibilitado de se locomover até o ponto de vacinação, é necessário entrar em contato com a Unidade de Saúde da região que ele pertence para agendar a vacina a domicílio“, orienta a secretária.

VACINÔMETRO – Segundo o vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo do estado de São Paulo para acompanhar a distribuição dos imunizantes aos municípios, até esta sexta-feira, dia 09 de abril, Assis já tinha recebido 22.025 doses de vacinas, sendo a maior parte da marca Coronavac, produzida no Instituto Butantan, e o restante de Astrazeneka, da Oxford, fabricada pela Fundação Osvaldo Cruz.

Desse total de imunizantes recebidos, a cidade já aplicou a primeira dose em 14.410 pessoas e a segunda em 7.615.

EDUCAÇÃO – Mais atrasada do que várias cidades vizinhas, que já começaram a imunizar trabalhadores da Educação contra a COVID-19 neste sábado, dia 10 de abril, Assis, através da Prefeitura Municipal, informou, só neste final de semana, que a vacinação destinada aos profissionais da Educação, da rede municipal, estadual e particular de ensino, terá início somente a partir da terça-feira, dia 13 de abril.

Nesta primeira etapa, serão vacinados os profissionais com 47 anos ou mais.

Para receber a dose do imunizante, é obrigatório que os profissionais realizem, antecipadamente, o cadastro através do link https://vacinaja.sp.gov.br/educacao

A secretária Municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, explicou que todos os profissionais da Educação habilitados serão vacinados no Bloco I da Fema, das 8h30 às 16h na terça-feira, dia 13 de abril.

“Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, elaboramos um cronograma com os nomes de todas as unidades escolares e horários de vacina. Desta forma, vamos garantir que a imunização seja realizada de forma segura, sem que haja aglomeração no local”. Ela advertiu que “só receberão o imunizante, os profissionais que apresentarem o certificado Vacina Já Educação e documento com foto e CPF”, destacou Cristiani.

Abaixo, confira os horários de vacina de cada unidade escolar de Assis: