COVID-19: Assis continua com 35 casos suspeitos e três internados

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 26 de março, por volta das 15 horas, a atualização dos dados referentes aos casos do COVID-19, o novo coronavírus na cidade de Assis.

O município continua estagnado nos mesmos 35 casos suspeitos e com três pacientes internados, sendo dois no Hospital Regional de Assis e um no Hospital e Maternidade de Assis.

Os dados oficiais apontam resultados negativos para dois exames.