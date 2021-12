Corredores de dezenas de cidades do país participarão da 38ª Prova Padre Beline

Mais de uma centena de atletas, residentes em dezenas de cidades espalhadas por três estados brasileiros, já confirmaram, até a noite desta quarta-feira, dia 22 de dezembro, inscrição na 38ª Prova Pedestre Padre Beline, que acontecerá neste domingo, dia 26 de dezembro, com largada às 8h30, na ‘Estação do Samba’, barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá, 01, na passagem da linha férrea que une as vilas Operária e Xavier, em Assis. O evento é uma homenagem ao saudoso líder religioso Aloísio Bellini -PIME-, pároco da vila Operária por 35 anos e que morreu na Itália, em maio de 1996, aos 85 anos de idade.

De acordo com Fernando Pasquareli, da TV Com Running, parceira da Escola de Samba Unidos da Vila Operária na organização do evento, o número de inscritos ‘surpreendeu positivamente’.

Tradicionalmente, a prova -realizada desde 1983-, ocorre no mês de novembro, próximo ao aniversário do homenageado, dia 5: “Em 2020,por conta dos números do pandemia do novo coronavírus, a prova foi cancelada. Agora, com baixo número de novos casos e de internações em função da doença nas últimas semanas, decidimos realizar nesta data para manter a tradição”, explicam os dirigentes da agremiação carnavalesca.

As inscrições ainda podem ser feitas até uma hora antes da largada ou pelo portal www.tvcomrunninig.com.br

Desde o início da semana, corredores da cidade têm treinado no trajeto da prova, que tem um percurso de aproximadamente sete quilômetros (veja mapa abaixo). Haverá dois pontos de hidratação, com distribuição de copos descartáveis com água. Antes da largada, quando será dada uma benção aos atletas pelo padre da paróquia Nossa Senhora das Dores, serão disponibilizadas frutas.

Além de troféus, do primeiro ao terceiro colocado nas diferentes categorias, haverá premiação em dinheiro na classificação geral.

O campeão geral (masculino e feminino) receberá R$ 110,00 (em referência à idade do Padre Beline caso estivesse vivo) e mais um bônus de R$ 140,00, totalizando R$ 250,00.

O segundo colocado no geral (masculino e feminino) terá um prêmio de R$ 70,00 e o terceiro R$ 50,00.

As categorias por faixas etárias serão divididas de cinco em cinco anos.

CIDADES INSCRITAS ATÉ O MOMENTO:

Assis-SP

Londrina-PR

Florínea-SP

Maracaí-SP

Quatá-SP

Rancharia-SP

Campinas-SP

Ibiporã-PR

Florestópolis-PR

Cândido Mota-SP

Martinópolis-SP

Ibirarema-SP

Ourinhos-SP

Paraguaçu Paulista-SP

Palmital-SP

Sarutaiá-SP

Bauru-SP

Tejupá-SP

Porto Velho-RO

Tarumã-SP

HISTÓRIA – A Prova Pedestre Padre Beline, realizada em Assis desde 1983, é considerada uma das mais tradicionais do país. Ela foi idealizada pelo professor de Educação Física, Reinaldo Nunes, que presidia a Escola de Samba Unidos da Vila Operária à época, como forma de agradecimento ao líder religioso pelas obras na paróquia e por seu incentivo ao esporte.

Padre Aloísio Bellini foi fundador do clube de futebol, VOCEM, em julho de 1954. Também apoiou e contribuiu para a fundação da agremiação carnavalesca do bairro, entre outras iniciativas e ações sociais, culturais e esportivas.

Nos primeiros anos, a prova acontecia somente nas ruas do próprio bairro, com largada e chegada em frente a igreja matriz.

Quando o sacerdote foi transferido pela Diocese à paróquia do Bonfim, a prova passou a ter largada na vila Operária e chegada na nova moradia do homenageado.

Após a morte do líder religioso, ocorrida em Milão, na Itália, no dia 4 de maio de 1996, a prova voltou a ter largada em frente a igreja Nossa Senhora das Dores.

Desde 2019, a diretoria da Unidos da Vila Operária decidiu dar largada e chegada da prova no barracão próprio da agremiação, na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea que linha o bairro à vila Xavier.

Trajeto da Padre Beline