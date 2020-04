Corpo de motorista que morreu no caminhão chegará em Assis à noite

Deve chegar em Assis somente na noite desta quarta-feira, dia 22 de abril, o corpo do motorista André Telles Garcia, de 36 anos de idade, que morreu a bordo da cabine do seu caminhão, na cidade de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul.

André Telles Garcia morava em Assis, no Conjunto Habitacional Assis IV, e passou mal na manhã desta terça-feira, dia 21, por volta das 11h00, na rodovia federal BR 163, em direção a Rio Verde.

Segundo informações do portal de notícias ‘Veja Aqui MS’, transmitidas pela concessionária CCRVias, que administra o trecho daquela rodovia, André Telles conduzia o seu caminhão furgão, placas de Assis, na rodovia BR 163, sentido Cuiabá, quando passou mal no veículo.

O motorista de um caminhão guincho, da concessionária CCRVias, notou o furgão parado no acostamento e, imaginando que o condutor estivesse fazendo alguma manutenção no caminhão, retornou e encontrou André se debatendo no interior da cabine.

Imediatamente, ele acionou a Equipe de Resgate da CCR Vias.

No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, o motorista não apresentava mais sinal de vida. A equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu.

A provável causa da morte de André Telles, segundo os socorristas, teria sido infarto.

O corpo do motorista foi encaminhado ao SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) na cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, onde o Centro Funerário São Vicente de Assis foi buscá-lo.

VELÓRIO – Segundo informações do Centro Funerário São Vicente, uma equipe já foi buscar o corpo em Coxim, mas deverá chegar a Assis no período da noite desta quarta-feira. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 800 km. O velório e sepultamento acontecerão na manhã desta quinta-feira, em Assis.

Informações e foto: ‘Veja Aqui MS’