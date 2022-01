Corpo de Mesquita, ex-funcionário do Bradesco, chega a Assis à noite para ser velado na Catedral

O corpo do bancário, ex-funcionário do Bradesco, Carlos Alberto Pinto Mesquita, de 61 anos, que morreu na tarde desta sexta-feira, vítima de infarto, na cidade de São Paulo, onde estava residindo e trabalhando, deverá chegar a Assis somente no início da noite deste sábado.

O velório acontecerá na Catedral e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste domingo, em horário a ser marcado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Mesquita morreu aos 61 anos