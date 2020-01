COPINHA – Com gol de Pirueta (ex-VOCEM), Botafogo-SP vence Assisense por 3 a 0

Começou a Copa São Paulo de futebol júnior para o Atlético Assisense, representante da cidade em 2020, num revezamento anual acordado com o outro clube, o VOCEM, que estreou em 2019, conseguindo terminar a primeira fase na liderança do grupo, sendo eliminado pelo Marília na segunda fase, numa tarde de muita infelicidade do goleiro mariano.

Na estreia do Assisense, comandado pelo técnico Alceu, na tarde desta sexta-feira, dia 3 de janeiro, prevaleceu a experiência, melhor conjunto e estrutura empresarial do Botafogo de Ribeirão Preto.

Melhores no primeiro tempo, os visitantes fizeram dois gols e ainda tiveram outras chances para ampliar.

Logo aos 4 minutos de partida, o meio campista Wesley abriu o placar.

Aos 42 minutos, o atacante Rondinely ampliou.

“O Botafogo mandou na partida no primeiro tempo. O Assisense sofrer dois gols ficou de bom tamanho. O ataque se mostrou abaixo do esperado pelo torcedor e o time foi perdendo o domínio no meio campo. Não percebi nenhum destaque individual na equipe assisense. Destaco o autor do primeiro gol do Botafogo, Wesley, como melhor em campo até aqui. Dificilmente, o Assisense conseguirá virar o placar, mas no futebol ocorre muita surpresa. Pelo menos é o que transparece nesse primeiro tempo de jogo”, comentou o ex-jogador Edmar Frutuoso, convidado pelo JS para analisar a partida, ao final dos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, o ‘Falcão do Vale’ voltou melhor no começo, mas o Botafogo de Ribeirão Preto soube equilibrar as ações.

Com as alterações feitas pelo técnico Fernando Braghin, o tricolor ampliou, com um velho conhecido do torcedor assisense. Ou melhor: do VOCEM.

Alexandre Pirueta, aos 41 minutos, recebeu a bola da esquerda, cortou para o meio e bateu certeiro no canto esquerdo do goleiro Cris.

Placar final: 3 a 0 para o Botafogo, que sai na frente do Grupo 3, de maneira isolada, em razão do empate em 1 a 1 no segundo confronto da tarde, entre Atlético Goianense x Dimensão de Alagoas.

O Assisense estreou na Copa São Paulo jogando com: Cris; Gustavo, Rafael, Matheus e Abner ‘Tarumã’; Fábio, Ramon e Antônio; Cláudio Júnior e Matheus Gomes. Entraram: Damião, Everton, Guilherme, Marcos Elizeu e João Lucas.

Damião e Cláudio Júnior foram advertidos com cartão amarelo.

O próximo jogo do Atlético Assisense será na segunda-feira, dia 6, às 13 horas, contra o Dimensão Alagoas.

Assisense e Botafogo-Sp abriram o Grupo 3 da Copinha no Tonicão

Foto: Ivanzinho Mello