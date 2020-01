Copa Solidária de basquete acontece no final de semana

Acontecerá no próximo final de semana, de sexta-feira, dia 24 de janeiro, até o domingo, dia 26, no ginásio de esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier, a quinta edição da Copa Solidária de basquete que, neste ano, recebeu o nome de ‘Copa Solidária Urubatan’, em homenagem ao ex-técnico de Assis, Urubatan Lopes Paccini. “Creio que ele precisava ser mais reconhecido em Assis, depois de tudo o que fez e pela maneira em que foi dispensado na época de ouro do Conti Assis”, explicou o idealizador do projeto, o estudante Pedro Beneli.

A Copa Amadora Solidária tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para doação às instituições que não participam do Fundo Social da Prefeitura. “Essas são as mais carentes na cidade”, justifica Beneli.

“A ideia vem dando certo. Nos primeiros quatro anos, arrecadamos aproximadamente 700 kg de alimentos”, diz o idealizador da Copa Solidária, quem tem uma meta: “Queremos, nessa 5ª edição, arrecadar uma tonelada no total”.

BASQUETE – Pedro Beneli faz um relato histórico para justificar a opção pelo esporte como forma de arrecadação e como funciona a promoção. “Com o hiato do time de alto rendimento, a partir de 2012, o pessoal da cidade ficou um pouco órfão de lazer e entretenimento. Se reparar, as quadras da cidade estão sempre cheias. Com isso, tivemos a ideia de fomentar um projeto social, abrindo uma chance para os atletas amadores a partir de 14 anos, quaisquer que seja o gênero, participarem de um torneio amador” e completa, explicando o nível das disputas: “Como muita gente pratica o basquete em Assis, o nível do campeonato é bem alto”, diz.

Sobre a competição, Beneli explica que nesta edição, “os jogadores do Assis Basquete serão divididos nos times participantes. Cada jogador federado entrará num sorteio e assim, cada time amador, composto por 6 jogadores, terá como sétimo atleta uma integrante da equipe ‘Conti Cola Assis Basket’.

“A ideia é interagir e arrecadar o máximo de alimentos”, resume o idealizador do projeto esportivo e solidário, que ele acredita ter se tornado o maior campeonato amador solidário da região, tendo mais de 100 atletas nessa edição.

Os admiradores da modalidade poderão colaborar também, comparecendo ao ginásio com um quilo de alimento não perecível.

Urubatan (à esquerda) será o homenageado da Copa Solidária

Arquivo: Pedro Beneli