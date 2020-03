COPA MASTER – Paulinho defende pênalti e garante Ponte Preta na final

A Associação Atlética Ponte Preta, da antiga ‘Três Porteiras’, está na final da Copa Master para atletas com mais de 50 anos de idade.

Um dos grandes responsáveis pela classificação da ‘Macaca’ foi o goleiro Paulinho, que defendeu uma penalidade máxima cobrada por Jeferson quando o placar estava 0 a 0.

Na reabertura do estádio municipal ‘Marcelino de Souza’, na primeira semifinal da competição organizada pela Liga Assisense de Esportes, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, às 8h30, a Associação Atlética Ponte Preta derrotou o São Nicolau/Napoli/Adepa pelo placar de 2 a 1, com gols de Paulinho Cantor e Roberto Carlos. O São Nicolau diminuiu com o lateral Nequinha.

A ‘Macaca das Três Porteiras’, do técnico Willian Nascimento, venceu e garantiu a vaga na grande final jogando com: Paulinho; Edinho, Mirão, Pelé e Nado; Tubaina, Ninho, Mézinho e Alicinho; Roberto Carlos e Paulinho Cantor. No transcorrer da partida, entraram: Gordinho, Peninha, Zé Roberto, Chico, Tadeu, Carlinhos, Jairo, Biro-Biro Assis, Zé Davi e Biro-Biro C.Mota.

O São Nicolau/Napoli/Adepa, do treinador Rodolfo Oliveira, perdeu jogando com: Rogério; Nequinha, Zé Furlan, Cabral e Graia; Palito, Elizeu Ronk, Jeferson e Tupã; Nilton Cesar e Adilsinho. Entraram durante o jogo: Beto Itambaracá, Bispo, Donizete, Teodoro, Vandeco, Zetinho e Marquinhos Paneleiro.

O arbitro foi o Gabriel Volfe, com assistência de Carlos Anacleto e Cristian Ramos.

O goleiro Paulinho, da Ponte Preta, defendeu uma penalidade máxima