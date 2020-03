COPA MASTER – Barões de Palmital derrota Unesp e vai à decisão

A Copa Master de futebol para atletas com mais de 50 anos de idade terá uma decisão regional.

A Associação Atlética Ponte Preta, que derrotou o São Nicolau/Adepa/Napoli, decidirá o título contra o ‘Barões de Palmital’, que eliminou a Unesp pelo placar de 3 a 1.

O jogo que colocou o time palmitalense na final também foi realizado na manhã deste domingo, no estádio municipal ‘Marcelino de Souza’.

Os gols do time do Barões de Palmital foram marcados por Batista, Zé Paulo e Marcelo. O artilheiro Jesus diminuiu para a Unesp.

O Barões de Palmital, do técnico Xuxa e do auxiliar Marcião, venceu e garantiu vaga na final jogando com: Narciso; Marcão, Passarela, Célio Amâncio e Bertinho; Edi Carlos, Macedo, João Batista e Zé Paulo; Batista e Bigu. Entraram durante o jogo: Ricci, Cabral, Carlão, Marcelo, Peixe e Garcia.

A Unesp, comandada pelo treinador Nilton Leite, foi derrotada jogando com: Chocolate; Marinho, Pigato, Cidão Longo e Serginho; Baiano, Zagalo, Sandrinho e Décio; Jesus e Zezinho. No transcorrer da partida, entraram: Marcelo ‘Tarumã’, Sílvio Honorato, Edson, Schiavão, Roberto, Valdir, Paulo Boca, Bonilho, Rogério e Ailton Tomate.

O árbitro foi Juliano Alves, com assistência de Carlos Anacleto e Cristian Ramos.

O representante das duas partidas semifinais foi o Luiz Carlos de Oliveira.

Foto e informações: Luís Carlos ‘Japonês’