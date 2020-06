Construtora precisa contratar 18 carpinteiros urgentemente

O Posto de Atendimento do Trabalhador de Assis foi procurado na manhã desta terça-feira, dia 16 de junho, por representantes da construtora que realiza obras na região.

A empresa está precisando contratar “urgentemente” 18 profissionais carpinteiros para início de trabalho imediato num canteiro de obras nas proximidades de Echaporã. “Eles precisam contratar esses trabalhadores o mais rapidamente possível”, reforçou o coordenador do PAT de Assis, Marcos Samponi.

Os interessados devem possuir experiência no serviço e comparecer, munidos de seus documentos, no Espaço Cidadania, escritório do Posto de Atendimento do Trabalhador em Assis, situado à avenida Armando Sales de Oliveira, 1.170, em frente à sede da APRUMAR, no período das 8 às 16 horas.

Interessados devem procurar o PAT