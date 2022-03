Conselho de Saúde aprova continuidade da retaguarda médica na Santa Casa

Em reunião tensa, com quase quatro horas de duração, e com a presença do promotor de Justiça, Sérgio Campanharo, o Conselho Municipal de Saúde aprovou na tarde desta segunda-feira, dia 7 de março, a continuidade do pagamento dos serviços de retaguarda médica à Santa Casa de Misericórdia de Assis até o final de julho.

A discussão ocorreu após o término do contrato que previa o pagamento por várias especialidades na retaguarda médica à Santa Casa no final de 2021 e determinava que os profissionais da Santa Casa atendessem os casos encaminhados pela Unidade de Pronto Atendimento -UPA Ruy Silva- como estabelece a RUE -Rede de Urgência e Emergência.

Sem contrato, em fevereiro a Santa Casa arcou com as despesas para dar continuidade aos serviços, mas informou que a retaguarda médica em algumas especialidades seria suspensa em caso não repasse dos recursos por parte do município a partir de março.

Após muita discussão, uma proposta feita pelo promotor de Justiça, Sérgio Campanharo, acabou sendo aprovada e a Secretaria Municipal da Saúde continuará efetuando um repasse mensal de R$ 185 mil até o final de julho de 2022. E, nesse período, uma comissão do Conselho Municipal de Saúde acompanhará os gastos e os serviços prestados.

“Prevaleceu o bom senso”, contou um membro da Santa Casa de Assis.

Representantes da Secretaria Municipal da Saúde preferiram se abster na votação.

Santa Casa continuará oferecendo retaguarda médica