Confirmada primeira morte por coronavírus em Assis; vítima morava no Complexo Prudenciana

Está confirmada oficialmente a primeira morte por coronavírus na cidade de Assis.

O Instituto Adolfo Lutz encaminhou para a Secretaria Municipal da Saúde na tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, o resultado do exame da amostra de uma mulher de 82 anos de idade, moradora do Complexo Prudenciana, que morreu na UTI do Hospital Regional de Assis, na tarde do dia 31 de março.

Por medidas de segurança, em razão dos sintomas apresentados pela paciente durante a internação, a família sequer pôde velar o corpo, que foi embalado com um produto especial e sepultado numa urna lacrada, horas após a confirmação do óbito.

Servidores do Cemitério Municipal e da empresária funerária atuaram com equipamentos de proteção.

Poucos familiares acompanharam o sepultamento.

Segundo informações obtidas pelo JSOL – Jornal da Segunda On Line – a vítima, que morava no Complexo Prudenciana, teria viajado para São Paulo cerca de dez dias antes de passar mal e ser internada em Assis.

DUAS CRIANÇAS – Outra triste notícia, divulgada nesta quarta-feira, dia 8 de abril, é a internação de duas crianças na UTI do Hospital Regional com suspeitas de coronavírus. O Boletim Oficial encaminhado pela Prefeitura Municipal de Assis aos órgãos de imprensa não informa idade e sexo das crianças.

A primeira morte por coronavírus foi registrada no Hospital Regional