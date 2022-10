Confira os votos na região, que fica sem eleger deputado; Sirchia foi o mais votado em Assis

Assis e o Vale do Paranapanema passarão mais quatro anos sem representante na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

Se aproveitando da falta de apoio dos prefeitos aos pretendentes da própria região, candidatos de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Marília e Presidente Prudente, além daqueles que sequer pisaram em solo do Paranapanema, acabaram conseguindo votos que lhe ajudaram a ser eleitos ou reeleitos.

As urnas deixam alguns prefeitos fortalecidos, como foram os casos de Oscar Gozzi, de Tarumã, e Luis Gustavo, de Palmital, que garantiram a segunda posição ao governador Rodrigo Garcia em suas cidades.

Outros prefeitos receberam um sinal alerta das urnas que o seu prestígio político está em queda.

É o caso do prefeito de Assis, José Fernandes, do PDT, que entra em contagem regressiva para entregar as chaves do Paço Municipal, daqui a 26 meses e alguns dias. Ele não conseguiu atingir nem 15% dos votos da cidade para o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que ficou atrás de Fernando Haddad e Tarcisio.

Fernandes ainda terá que explicar o pífio desempenho do seu candidato a deputado estadual, Mauro Bragatto, do PSDB, que recebeu menos de 4% dos votos na cidade.

Pior resultado para o prefeito de Assis nessa eleição será ‘engolir’ o sucesso nas urnas do seu principal adversário na Câmara Municipal.

O jovem vereador Fernando Sirchia, do PDT, foi o mais votado na cidade, com quase 15% do eleitorado, na tentativa de uma cadeira na Assembleia Legislativa, que não conseguiu.

Acompanhe os números deste domingo, dia 2 de outubro, em algumas cidades da região para os cargos de Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

ASSIS

PRESIDENTE

Bolsonaro – 30. 077 votos (56,3%)

Lula – 18.650 votos (34,9%)

Simone – 2.570 votos (4,8%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 25.835 votos ( 52%)

Haddad – 15.547 votos (31,3%)

Rodrigo – 7.086 votos (14,2%)

SENADOR

Astronauta – 28.937 votos (61,5%)

Márcio França – 13.905 votos (29,5%)

Edson Aparecido – 2.223 votos (4,73%)

DEPUTADO FEDERAL

Capitão Augusto – 2.841 votos

Eduardo Bolsonaro – 2.616 votos

*Pastor Nivaldo da Pedalada – 2.470 votos

Carla Zambelli – 2.372 votos

Boulos – 1.944 votos

DEPUTADO ESTADUAL

*Fernando Sirchia – 7.057 votos

*Márcio Veterinário – 4.879 votos

Dani Alonso – 2.705 votos

Mauro Bragatto – 1.851 votos

Vinícius Camarinha – 1.704 votos

TARUMÃ

PRESIDENTE

Bolsonaro – 5.074 votos (56,5%)

Lula – 3.360 votos (37,4%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 3.423 votos (40,3%)

Rodrigo – 2.966 votos (34,9%)

Haddad – 1.992 votos (23,4%)

SENADOR

Astronauta – 4.358 votos

Márcio França – 1.926 votos

DEPUTADO FEDERAL

Motta – 1.557 votos

Capitão Augusto – 713 votos

Marcos Pereira – 460 votos

Marangoni – 405 votos

Rossieli Soares – 319 votos

DEPUTADO ESTADUAL

Mauro Bragatto – 2.101 votos

Ricardo Madalena – 1.755 votos

Vinícius Camarinha – 1.384 votos

Dani Alonso – 359 votos

Thainara Faria – 160 votos

CÂNDIDO MOTA

PRESIDENTE

Bolsonaro – 11.256 votos (63,7%)

Lula – 5.224 votos (29,5%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 8.913 votos (55,5%)

Haddad – 3.889 (24,2%)

SENADOR

Astronauta – 10.095 votos

Márcio França – 3.468 vot0s

DEPUTADO FEDERAL

Samuel Moreira – 1.507 votos

Walter Ihoshi – 1.151 votos

Júnior Bozzela – 1.127 votos

Frederico Davila – 770 votos

Capitão Augusto – 768 votos

DEPUTADO ESTADUAL

Vinícius Camarinha – 3.541 votos

Ricardo Madalena – 1.788 votos

Thiago Briganó – 824 votos

Castello Branco – 695 votos

Dani Alonso – 632 votos

*Fernando Sirchia – 428 votos

PARAGUAÇU PAULISTA

PRESIDENTE:

Bolsonaro – 12.297 votos (53,6%)

Lula – 9.062 votos (39,5%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 9.872 votos (47,3%)

Haddad – 7.225 votos (34,6%)

SENADOR

Astronauta – 11.055 votos

Márcio França – 6.296 votos

DEPUTADO FEDERAL

Nilto Tato – 1.625 votos

Capitão Augusto – 1.292 votos

Eduardo Bolsonaro – 930 votos

Carla Zambelli – 850 votos

Reinaldo Alguz – 845 votos

DEPUTADO ESTADUAL

Vinícius Camarinha – 4.678 votos

*Professora Mariana – 2.442 votos

Agente Policial Serginho – 2.151 votos

Maestro Dante Mantovani – 1.124 votos

Dani Alonso – 877 votos

MARACAÍ

PRESIDENTE

Bolsonaro – 4.833 votos (58,3%)

Lula – 2.943 votos (35,5%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 3.772 votos (48,7%)

Haddad – 2.015 votos (26%)

SENADOR

Astronauta – 4.316 votos

Márcio França – 1.863 votos

DEPUTADO FEDERAL

Reinaldo Alguz – 1.197 votos

Capitão Augusto – 491 votos

Rossieli Soares – 406 votos

Nilto Tatto – 293 votos

Jefferson Campos – 266 votos

DEPUTADO ESTADUAL

Vinícius Camarinha – 2.569 votos

Tânia Fruchi – 774 votos

Letícia Aguiar – 507 votos

Mauro Bragatto – 505 votos

Carlos Cezar – 232 votos

PALMITAL

PRESIDENTE

Bolsonaro – 7.310 votos (58,6%)

Lula – 4.272 votos (34,2%)

GOVERNADOR

Tarcisio – 5.055 votos (43,4%)

Rodrigo – 3.946 votos (33,8%)

Haddad – 2.546 votos (21,8%)

SENADOR

Astronauta – 6.099 votos

Márcio França – 2.407 votos

DEPUTADO FEDERAL

Samuel Moreira – 1.654 votos

Frederico Davila – 1.141 votos

Capitão Augusto – 603 votos

Nilto Tatto – 525 votos

Maria Rosas – 488 votos

DEPUTADO ESTADUAL

Vinícius Camarinha – 2.042 votos

Thiago Briganó – 1.694 votos

Mauro Bragatto – 1.063 votos

Ricardo Madalena – 972 votos

Enio Tatto – 494 votos

