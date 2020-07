Comunidade Luterana promove seu tradicional “Joelho de porco” neste domingo

Continua a venda de convites -que são limitados- da tradicional Festa Alemã, promovida pela Comunidade Luterana. Em tempos de pandemia, a refeição será entregue na sede da comunidade, na vila Xavier, neste domingo, dia 26 de julho.

O evento de gastronomia, que sempre atraiu centenas de famílias no ginásio da Associação Desportiva da Polícia Militar -ADPM- e no Clube Kaikan, nas últimas duas edições, este ano precisa “ser diferente” por conta dos riscos da pandemia e a proibição de aglomeração.

A solução encontrada pelos organizadores da Comunidade Luterana foi preparar e entregar, em sistema delivery, o famoso prato típico ‘joelho de porco’ e demais acompanhamentos aos convidados em sua própria sede.

“Neste ano, em decorrência da pandemia, não podemos realizar a nossa movimentada festa, mas necessitamos promover o evento visando arrecadar recursos para manter nossos projetos”, explicam.

O novo modelo de ‘Festa Alemã’, com a entrega do prato ‘joelho de porco’, acontecerá neste domingo, dia 26 de julho. “Será uma promoção de entrega delivery do prato típico”, resumem.

O “Eisbein” -Joelho de porco- será um prato composto por: joelho de porco, salsicha branca, salsicha vermelha, purê e chucrute. Para a retirada da refeição não será preciso sequer o motorista descer do veículo.

A entrega ocorrerá das 11 às 14 horas, na rua Vicente Carvalho, 525 (foto), na vila Xavier, onde os membros da Comunidade Luterana estarão preparados para atender a todos os convidados.

Prato será entregue na Comunidade Luterana