‘Compromisso com o consumidor’ garante selo RA1000 para a Cabonnet

A Cabonnet conquistou o selo RA1000 do site ReclameAQUI®.

A honraria é dada a empresas que apresentam excelentes índices de atendimento dentro da plataforma.

Para conquistar o selo RA1000 é necessário atender 5 critérios:

• Possuir um número de avaliações igual ou superior a 50

• Possuir Índice de Resposta igual ou superior a 90%

• Possuir Índice de Solução igual ou superior a 90%

• Possuir Média das Avaliações (dadas pelo consumidor) igual ou superior a 7

• Possuir Índice de Novos Negócios (Voltaria a fazer negócios?) igual ou superior a 70%

“A Cabonnet tem trabalhado intensamente para se relacionar mais e melhor com seus clientes. E a conquista do selo RA1000 é um reconhecimento importante da efetividade do trabalho que estamos desenvolvendo e que não se encerra nunca”, diz Adriana Henrique, Coordenadora da Central de Relacionamento Cabonnet.

O ReclameAQUI® tem uma equipe de analistas de conteúdo, que monitora diariamente a lista de reclamações das empresas aptas a receberem o selo, este procedimento inibe a possibilidade de ocorrer simulações por parte das empresas, no processo de reclamações e avaliações positivas.

Quando a empresa passa por essa análise e nenhuma inconformidade é encontrada, ela recebe o selo RA1000. Qualquer empresa que mantenha o selo RA1000 por 14 dias, passa por nova análise ao final deste período, sendo novamente submetida ao procedimento acima citado.

Fonte: ReclameAqui