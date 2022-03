Comitiva do PT anuncia emenda do deputado Paulo Teixeira para saúde de Assis

Integrantes do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores estiveram na manhã desta quarta-feira, dia 17 de março, na Secretaria da Saúde de Assis para anunciar uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Paulo Teixeira PT-SP destinando recursos para ações na atenção básica.

A emenda, no valor de R$ 90 mil, é destinada para custeio e deverá ser incluída no Orçamento do município ainda em 2022.

“Esse recurso ajudará, de maneira significativa, no pagamento de despesas das ações desenvolvidas em nossas unidades e nos programas da atenção básica”, agradeceu a secretária Cristiane Silvério Bussinati.

“Apesar de não integrarmos o governo municipal, jamais deixaríamos de buscar recursos junto aos nossos representantes em Brasília para a nossa população, principalmente na área da saúde”, resumiram Hélio Paiva Mattos, Reinaldo Nunes ‘Português ‘ e o professor Héber Ricardo, que fizeram questão de enaltecer a iniciativa do deputado Paulo Teixeira.

Reunião ocorreu na Secretaria da Saúde

Imagem: Assessoria SMS