Com velório da Prudenciana ainda interditado, João Lopes está sendo velado na São Vicente

Diferente do que havia sido informado, o velório do tradicional morador da vila Prudenciana, João Lopes, de 83 anos, que morreu na noite deste domingo, não poderá acontecer no Complexo Prudenciana, como pretendiam seus familiares e amigos.

Há 15 dias, o velório municipal permanece interditado, após um cano se romper, a laje estar alagada e o sistema de iluminação danificado.

Com isso, a família optou por realizar o velório na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

O sepultamento ocorrerá às 14 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!