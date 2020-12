Com três suspeitas de COVID, agência do Banco Itaú é fechada

A única agência do Banco Itaú na cidade, localizada na esquina da avenida Rui Barbosa com rua Ângelo Bertoncine, foi fechada para o atendimento presencial nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, em razão de alguns funcionários terem apresentado sintomas da COVID-19 e estarem aguardando realização e resultado de testes.

Caso algum desses trabalhadores apresente resultado positivo, a recomendação é que a agência bancária fique interditada por duas semanas, como medida de prevenção.

O Sindicato dos Bancários, ao ser informado sobre a situação, procurou a direção da agência e entrou em contato com o Departamento de Recursos Humanos cobrando a imediata assistência aos três trabalhadores com suspeita da doença e a adoção de medidas de segurança sanitária aos demais funcionários, clientes e usuários. Com isso, só funciona o serviço de auto-atendimento, feito pelas máquinas.

“Infelizmente, já prevíamos que o fechamento da outra agência, ocorrido no início de outubro, geraria a concentração de funcionários, clientes e usuários no mesmo espaço, aumentando os riscos de contágio, mas esperamos que os resultados dos testes sejam negativos e que a agência volte a funcionar com medidas mais rigorosas a fim de evitar aglomeração e o risco de transmissão do vírus”, disse Fábio Escobar.

Desde o fechamento da agência localizada na mesma avenida, na esquina com a rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia, o prédio da Ângelo Bertoncine passou a receber 17 trabalhadores dividindo o mesmo espaço.

Agência do Banco Itaú está interditada

Imagem: Reprodução