Com protesto bem humorado, Câmara rejeita afastar o prefeito

Foi rejeitado, por 10 a 4, na sessão desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o pedido do vereador Francisco de Assis ‘Chico Panela’ para abrir uma Comissão Processante e afastar o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, visando apurar ilegalidade no plantio de soja numa área pública, recentemente adquirida pela Prefeitura Municipal de Assis para instalar empresas em um novo Distrito Industrial.

A sessão foi marcada por dois episódios curiosos.

Primeiro, foi a convocação do Pastor Nivaldo só para votar.

Autor da denúncia, Chico Panela não pôde votar e foi substituído pelo suplente Pastor Nivaldo, que foi convocado só para votar.

Ele votou contra!

O segundo fato curioso foi a presença de uma pessoa mascarada, usando um terno preto com capuz por baixo da máscara para não ser identificado.

De maneira bem humorada, ele fez um protesto a favor da denúncia.

Quando os vereadores iniciaram a votação, o personagem, apelidado de ‘Palhaço Sojinha”, entrou, solenemente, no prédio do Legislativo e, educadamente, foi de cadeira em cadeira distribuindo galhos da leguminosa.

De nada adiantou o protesto, a não ser para chamar a atenção e causar riso entre alguns.

Ao final da votação, o placar foi de 10 votos contrários à denúncia e somente quatro a favor: Carlão Binato, Valmir Dionízio, Timba e Nilson Pavão.

Mascarado distribuiu galhos de soja na Câmara