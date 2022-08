Com plantio de limoeiro, V.O. presta nova homenagem a Zé Corrêa

Neste sábado, dia 6 de agosto, com uma intensa programação esportiva e cultural, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária promoveu mais uma homenagem ao ex-presidente da agremiação, José Carlos Corrêa, o ‘Zé Corrêa’, que faleceu dia 30 de março.

Na quinta-feira, 4 de agosto, Zé Corrêa estaria comemorando 60 anos.

Desde sua morte, mensalmente a Unidos da Vila Operária promove um ‘Samba pro Zé’, no barracão do samba, na rua Tibiriçá, 01.

Neste sábado, dia 6, não foi diferente com uma grande roda de samba que recebeu vários convidados e amigos do sambista.

Durante toda a programação, cavaquinho, chapéu e pastas com músicas do repertório do Grupo Catedral do Samba, todos usados pelo homenageado permaneceram expostos sobre a grande mesa dos sambistas.

Foi divulgado também que o enredo escolhido para o desfile de carnaval de 2023 será em homenagem ao sambista, que foi presidente da agremiação e era caviquinista da Unidos da V.O. desde a década de 80.

LIMOEIRO – Com a presença da esposa e familiares do homenageado ocorreu o plantio de um limoeiro nas proximidades do Barracão do Samba, na rua Tibiriçá. “Todos sabem que o Zé era apaixonado por samba e um churrasco, mas não podia faltar um limão rosa para temperar a carne”, lembrou o esposa Eliane Stein Corrêa, para explicar o motivo da espécie escolhida no plantio.

JOGO FESTIVO – Ao lado do barracão do samba, a Unidos da Vila Operária também preparou e adaptou um campinho de futebol suiço para ser uma opção de lazer aos moradores dos bairros próximos com a retomada das tradicionais ‘peladas’ de fim de tarde ou nos finais de semana.

O campinho de futebol denominado ‘Areninha Zé Corrêa’ foi entregue oficialmente, com a realização de um encontro festivo entre São José Operário -time que Corrêa fundou e no qual atuou por muitos anos- e um combinado de amigos do sambista.

O primeiro gol do novo espaço foi marcado pelo radialista Carlinhos Perandré.

PV 48 – Numa parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, a Unidos da Vila Operária cederá o espaço para aulas de futebol com a abertura de mais um núcleo do Projeto ‘PV 48’.

“A ideia é começar a receber os alunos a partir de setembro”, prevê o secretário César Nunes.

Familiares acompanham plantio de limoeiro

Cavaquinho do homenageado Zé Corrêa