Com Paulo Victor no gol, Grêmio busca virada e o sexto título da Copa do Brasil

“Nada está perdido!”. A frase do técnico Renato Gaúcho é compartilhada por todos os jogadores do Grêmio, mesmo após a inesperada derrota por 1 a 0 em Porto Alegre, domingo passado, diante do Palmeiras, no primeiro confronto valendo o título da Copa do Brasil.

O assisense Paulo Victor Mileo Vidotti, de 34 anos, está confirmado novamente pelo treinador para defender a meta do clube gaúcho, no segundo e decisivo embate, marcado para este domingo, dia 7 de março, às 18 horas, no Allianz Parque.

O goleiro ganhou a confiança do técnico Renato Gaúcho pelo desempenho nos treinos e no primeiro jogo, apesar da derrota e o gol sofrido.

Será a nona decisão do time gaúcho na Copa do Brasil (1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2016 e 2020), com cinco títulos. O último triunfo gaúcho foi em 2016, contra o Atlético-MG.

Já o Palmeiras tenta coroar a temporada 2020, após conquistar os títulos do Campeonato Paulista e Libertadores da América.

Paulo Victor será o goleiro do Grêmio na decisão