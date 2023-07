419 – Com golaço de Wallyson, VOCEM empata em Taquaritinga, mantém invencibilidade e encaminha classificação

Com um golaço do atacante Wallyson, num chute forte de fora da área, aos 28 minutos do primeiro tempo, o VOCEM alcançou o empate em Taquaritinga neste sábado, dia 15 de julho, garantiu uma invencibilidade de 14 jogos no Campeonato Paulista da Série B, a liderança do Grupo 8 e praticamente encaminhou a classificação para a terceira fase da competição.

Empurrado por quase dois mil torcedores, no estádio Adail Nunes, o ‘Taquarão’, o Clube Atlético Taquaritinga abriu o placar aos 8 minutos de jogo. Após cobrança de lateral, o atacante Luciano acertou o canto esquerdo, baixo, do goleiro Sivaldo, que não conseguiu defender.

O goleiro mariano teve mais uma grande atuação e evitou o segundo gol do Taquaritinga ao defender um chute forte, cruzadom do atacante Thiaguinho, e evitar o rebote do centroavante Marcos Henrique, se levantando rapidamente e tocando para escanteio.

No segundo tempo, apesar de poucas chances de gol, o domínio de jogo e a posse e bola foram do VOCEM.

O VOCEM empatou jogando com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson; Iago Fellipe, Júlio Simas e Guthierres; Walysson, Thailor e Bryam. Entraram: Nícholas, Beto, Sérgio Dias, Rodrigo e Guilherme.

Samuel, Guthierres e Nhícolas foram advertidos com o cartão amarelo.

Com o empate, o VOCEM chegou aos 8 pontos e manteve a liderança do grupo 8.

No entanto, se confirmar o favoritismo neste domingo e vencer o Manthiqueira, o Mauá chegará aos mesmos 8 pontos e levará vantagem no saldo de gols.

O Taquaritinga fica com 5 pontos, mas continua na zona de classificação, como um dos quatro terceiros colocados dos seis grupos.

Na quarta-feira, dia 19 de julho, o VOCEM vai até Guaratinguetá enfrentar o lanterninha Manthiqueira, enquanto o Taquaritinga viaja até Mauá.

VOCEM comemorou invencibilidade em Taquaritinga