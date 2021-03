Com fila enorme de carros, começa vacinação contra COVID para pessoas com mais de 80 anos

Uma hora antes de começar a vacinação contra a COVID-19 para as pessoas com mais de 80 anos de idade, no pátio da empresa Unimed, em Assis, já era enorme a fila de carros ao longo da avenida Rui Barbosa.

A vacinação, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, começaria às 8h30, nesse ponto ‘drive thru’, onde não é preciso descer do carro para ser imunizado.

Em contra-partida, em algumas Unidades Básicas de Saúde, onde a vacinação começou às 8 horas, o movimento era bem mais tranquilo e sem fila.

São quatro unidades de saúde disponíveis para a vacinação contra a COVID-19 nestes dias 1º e 2 de março: Vila Operária, Vila Maria Isabel, Vila Fiúza e Bonfim.

Ainda há opção em duas escolas municipais para imunização neste dois dias: ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, e ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta as pessoas que serão vacinadas a levarem um documento com fotografia e o CPF.

Familiares de idosos acamados podem entrar em contato com a Unidade de Saúde do bairro para agendar a vacinação em domicílio.

Fila de carros aguardando para vacinação