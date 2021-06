Com estoque baixo de vacinas, Assis não consegue regredir faixa etária

Diferente do que havia planejado na semana passada, a Secretaria Municipal da Saúde não conseguiu regredir a faixa etária de imunização contra a COVID em Assis até esta quarta-feira, dia 23 de junho.

A justificativa é o estoque insuficiente de vacinas e a necessidade de se reservar uma quantia de imunizantes ao que estão chegando o dia de receberem a segunda dose.

De acordo com a última atualização do ‘vacinômetro’ -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de vacinação no estado- até o final da tarde desta terça-feira, dia 22 de junho, Assis havia recebido 61.745 doses do imunizante e aplicado 59.256 doses.

Com isso, Assis continua a vacinação nesta quarta-feira com um estoque de 2.489 doses, o que não permitiu regredir a faixa etária abaixo dos 45 anos de idade.

“Vamos continuar vacinando as pessoas com 45 anos ou mais sem comorbidades, gestantes, puérperas e com deficiência permanente, além de adultos acima de 18 anos com comorbidades até recebermos um novo lote de imunizantes, o que pode acontecer nesta quarta-feira”, explicou a secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati.

A secretária prefere aguardar a chegada do novo lote de vacinas para saber a quantidade antes de anunciar quais faixas etárias passarão a ser atendidas.

Em vários municípios, inclusive algumas capitais da federação, a vacinação foi suspensa nesta terça-feira, dia 22 de junho, por falta de imunizantes.

HOJE – A vacinação prossegue em Assis nesta quarta-feira, no período da manhã, das 8 às 12 horas, nas creches municipais: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro, ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Aparecida Manoel da Mota’, na vila Fiuza e ‘ na ‘Santilli Sobrinho’, na vila Marialves. No período da tarde, das 13 às 17 horas, só haverá um ponto de imunização: na creche ‘Rubem Alves’, na vila Xavier, ao lado da Concha Acústica.

VACINADOS – De acordo com a mais recente atualização do vacinômetro, das 61.745 vacinas contra a COVID-19 recebidas do Ministério da Saúde, até esta terça-feira, dia 22 de junho, Assis tinha aplicado a primeira dose em 43.245 pessoas e repetido a dose em somente 16.011 assisenses. Com esses números, a cidade atingiu 41,15% de imunização para uma população estimada em 105.087 habitantes.

Com esse percentual, Assis ocupa a 141ª colocação no ranking estadual dos 645 municípios paulistas.

O grande destaque na região do Vale do Paranapanema no ritmo de vacinação contra a COVID-19 continua sendo Florínea. Da população estimada em 2.653 florinenses, 1.463 já receberam a primeira dose, o que corresponde a um total de 55,15% de habitantes vacinados.

Dados atualizados dia 22 de junho às 18h01