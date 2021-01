Com escolta da PM, chega o primeiro lote de vacina em Assis

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de janeiro, escoltado por uma viatura da Polícia Militar, estacionou no pátio da Secretaria Municipal da Saúde, na rua Cândido Mota, um caminhão com baú refrigerado transportando o primeiro lote de vacinas para Assis contra a COVID-19 da marca ‘coronavac’, produzidas pelo Instituto Butantan.

Por medida de segurança, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu o produto, mas não pretende revelar o local onde as vacinas serão acondicionadas. “Será um local seguro e também protegido para eventual queda de energia elétrica”, explicou uma assessora da pasta.

No total, segundo a Secretaria da Saúde, o primeiro lote conta com 1.880 vacinas. Como cada pessoa deve receber duas doses, com intervalo de 21 dias para ter eficácia, o lote deve ser suficiente para atender cerca de 940 profissionais da saúde que atuam na linha de frente do novo coronavírus.

Inicialmente, de acordo com o Plano Municipal de Imunização, a partir da próxima segunda-feira, dia 25, começarão a ser vacinados os profissionais de atuam nas UTIs dos hospitais da cidade.

No Hospital Regional, um grupo de servidores já questiona os critérios para definir quem será vacinado. “Todos nós, no hospital, estamos numa área de risco, ao atendermos pacientes de COVID”, cobrou uma enfermeira, que tem trânsito no Centro Cirúrgico, local onde foram adaptados os leitos de UTI para pacientes infectados.

Caminhão com as vacinas chegou escoltado pela PM