Com enorme fila, começa vacinação contra COVID para público de 69 a 71 anos

Começou nesta quarta-feira, dia 24 de março, a vacinação contra a COVID-19 para as pessoas que têm idade entre 69 a 71 anos.

No pátio da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, a imunização ocorre no modelo ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo para ser vacinado.

Apesar de a vacinação ter início programado às 8h30, pelo menos quatro horas, às 4 horas da madrugada, já tinha veículo próximo ao portão da Farmácia Unimed. Logo, começou a se formar uma enorme fila que, por volta das 6 horas, se aproximava do ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’ (foto).

Na mesma fila de veículos estavam idosos com mais de 77 anos, que podem receber a segunda dose do imunizante.

Pela previsão inicial da Secretaria Estadual da Saúde, os idosos acima de 69 anos começariam a receber a vacina no sábado, dia 27 de março, mas, no início da tarde desta terça-feira, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Bussinati, anunciou o início da vacinação para esta quarta-feira, dia 24. ‘Tendo vacina, vamos vacinar o quanto antes”, prometeu.

A vacinação nesta quarta-feira, em Assis, acontece em vários pontos.

Na Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, a imunização ocorre até às 16 horas.

Também há postos fixos em seis escolas municipais: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro, ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Maria Adilecta’, no Bonfim, ‘Aparecida Manoel da Mota, na vila Fiuza, ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marialves, e ‘Maria Clélia’, na vila Operária.

Nesses locais, a vacinação terá um período mais curto, sendo concluída às 13 horas.

A secretária da Saúde lembra ser necessário que o idoso leve um documento com fotografia e o CPF. Quem for receber a segunda dose do imunizante precisa portar a carteira de vacinação com a anotação da primeira vacina recebida.

Caso algum idoso dessa faixa etária -69 a 71 anos- esteja acamado ou impossibilitado de se locomover até o ponto de vacinação, é necessário entrar em contato com a Unidade de Saúde da região territorial a que ele pertence para agendar a vacina a domicílio.

Fila de veículos já era enorme às 6 horas da manhã