Com ‘balada’ e vacina aos jovens de 18 anos, Assis pode atingir 100 mil doses aplicadas

Finalmente chegou o dia da vacinação contra a COVID-19 para os jovens com 18 anos de idade ou mais em Assis.

Desde a semana passada, sem nova grade de imunizantes, estavam sendo imunizadas pessoas a partir dos 23 anos, enquanto cidades vizinhas haviam antecipado a idade.

Como atrativo para atingir o maior número de jovens vacinados, logo no primeiro dia desta faixa etária, a Secretaria Municipal da Saúde programou a imunização com horário das tradicionais baladas, que viram à noite até o sol raiar. Com isso, Assis pode chegar às 10 mil doses aplicadas.

No Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, recinto da FICAR, a vacinação, no estilo drive thru, quando não é preciso descer do veículo, terá início às 17 horas desta terça-feira e só terminará às 8 horas da quarta-feira, dia 11.

O Departamento Municipal de Trânsito orienta as pessoas a terem acesso ao Parque de Exposições pelo prolongamento na avenida Getúlio Vargas, ao lado do Centro Social Urbano, no portão lateral que funciona entre o Canil da Polícia Militar e o escritório da Polícia Ambiental.

Intitulada de ‘vacina fest’, a ação terá 33 horas disponíveis para a juventude se vacinar em diferentes pontos.

A imunização começa às 8 horas desta terça-feira e vai até o meio-dia em quatro creches municipais: Pequeno Polegar (vila Ribeiro), Bambalalão (Jardim Paraná), Santilli Sobrinho (vila Marialves) e Aparecida Manoel da Mota (vila Fiúza).

No período da tarde, das 13 às 17 horas, a vacinação acontecerá na creche Rubem Alves, ao lado da Concha Acústica (vila Xavier).

De acordo com o vacinômetro – dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de vacinação no estado- até o final da tarde desta segunda-feira, dia 9, Assis havia aplicado 95.190 doses da vacina contra COVID-19, sendo 66.845 (primeira dose), 26.204 (segunda dose) e 2.141 (dose única).

A expectativa é que Assis ultrapasse a marca das 100 mil doses aplicadas nas próximas horas.

Assis ultrapassou 95 mil doses aplicadas