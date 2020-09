Com atletas testados e concentrados, VOCEM aguarda início dos treinos

Já estão concentrados no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, na antiga Assis Diesel, todos os atletas contratados para defender o VOCEM no Campeonato Paulista da Série B, que terá início no dia 18 de outubro.

Na tarde desta sexta-feira, dia 11 de setembro, seguindo os protocolos de saúde, todos os jogadores foram submetidos ao teste para COVID-19.

O material foi coletado por uma equipe de profissionais do Hospital Alberto Einstein, que esteve na cidade, onde também coletou amostras do jogadores do Atlético Assisense, no período da manhã.

Os custos da testagem para saber se os jogadores estão infectados foram pagos pela Federação Paulista de Futebol, que é a responsável pela organização da competição.

Assim que chegarem os resultados dos testes, devem ter início os treinamentos no CT ‘Padre Beline’, sob o comando do técnico Betão Alcântara.

FEIJOADA – Neste sábado, dia 12, a diretoria do ‘Esquadrão da Fé’ promove mais uma tradicional ‘feijoada’ com a finalidade de arrecadar recursos para manter a estrutura do clube.

O evento gastronômico também marca a comemoração de 66 anos do clube, fundado em julho de 1954.

A entrega das refeições acontece neste sábado, das 12 às 15 horas, no barracão de festas da igreja da vila Operária, que fica atrás da matriz da paróquia, na rua Pinheiro Machado.

A venda é limitada e os últimos cartões para adquirir a refeição encontram-se à disposição com os diretores do ‘Esquadrão da Fé’ pelo valor de R$ 30,00.

TONICÃO – Na manhã desta sexta-feira, dirigentes dos clubes que disputarão o Campeonato Paulista da Segunda Divisão -VOCEM e Assisense-, junto com o secretário municipal de esportes, César Nunes, receberam um técnico da Federação Paulista de Futebol no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão. “Ele veio vistoriar as adaptações da praça esportiva por conta das medidas de segurança sanitária”, explicou Nunes.

Jogadores do VOCEM foram testados para COVID-19