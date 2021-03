Com 97 internados de COVID em Assis, Estado abre 20 novos leitos no Regional e pode usar o AME

Nesta terça-feira, dia 16 de março, os três hospitais de Assis com atendimento para COVID-19 -Santa Casa, Hospital Regional e Hospital e Maternidade de Assis- atendiam 97 pacientes, sendo 60 moradores da própria cidade e 37 da região.

Com a taxa de ocupação hospitalar cada vez mais próxima de 100%, a Secretaria Estadual da Saúde autorizou o imediato funcionamento de mais 20 leitos de enfermaria no Hospital Regional e a adaptação do AME -Ambulatório Médico de Especialidades- no Jardim Paraná para receber um ‘Hospital de Campanha’ com dez leitos de emergência.

A Santa Casa de Assis, que faz a gestão do AME, teria anunciado que os leitos ainda são ‘embrionários’. Procurada, a assessoria de imprensa da Santa Casa pediu para entrar em contato com a Secretaria Estadual da Saúde.

A abertura do serviço no AME foi divulgada a alguns órgãos de imprensa na manhã desta terça-feira por um assessor ligado ao deputado estadual Mauro Bragato, do PSDB, mas, até o início da tarde a Secretaria Estadual de Saúde não havia confirmado a notícia.

No Hospital Regional, uma pessoa ligada à direção confirmou ao JSOL -Jornal da Segunda On Line- que os 20 leitos de enfermaria já estão prontos para serem oferecidos à Central de Vagas na região.

Com a ampliação, serão 42 vagas ofertadas aos pacientes do SUS -Sistema Único de Saúde.

A Secretaria Estadual autorizou a contratação de uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para ampliar o atendimento.

NÚMEROS – O boletim emitido pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta terça-feira informa que 21 dos 60 assisenses internados estavam em leitos de UTI -nove mulheres e 12 homens- e 39 eram atendidos em enfermarias, sendo 23 mulheres e 16 homens. A Vigilância Epidemiológica não revela as idades dos pacientes.

Nova ala de enfermaria aberta no Hospital Regional de Assis