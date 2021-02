Com 66 novos registros em 24 horas, Assis volta ter média diária preocupante

Números preocupantes no boletim oficial divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta sexta-feira, 12 de fevereiro. Com 66 novos registros de COVID-19 em 24 horas, a média diária na última semana chega a 28 casos em Assis.

No total, desde o início da pandemia, a cidade chega a 4.120 pessoas infectadas.

Das 18.400 notificações, 12.997 tiveram resultados negativos.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, dos pacientes infectados, 3.949 já concluíram isolamento e são considerados ‘curados’ e 109 continuam sendo monitorados.

Desde o dia 31 de março de 2020, Assis contabiliza 62 óbitos decorrentes de complicações do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 1.504 pessoas aguardam resultado de exames ou ‘encerramento de caso’.

Nesta sexta-feira, 49 pacientes estavam hospitalizados em Assis, sendo 21 moradores da própria cidade e o restante da região.

Dos 21 assisenses internados, 11 estavam em leitos de UTI -cinco mulheres e seis homens. Nas enfermarias, eram atendidos dez pacientes, sendo sete mulheres e três homens.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, enfatiza a Secretaria Municipal da Saúde.

OCUPAÇÃO LEITOS – De acordo com informações da DRS de Marília -Divisão Regional de Saúde-, os hospitais da região de Assis ainda continuam com taxas de ocupação hospitalar preocupantes, principalmente nas UTIs.

O Hospital Regional de Assis está com os 10 leitos de UTI ocupados nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro.

Na Santa Casa de Assis, seis dos 15 leitos estão com pacientes, o que representa uma taxa de ocupação de 40%.

No Hospital e Maternidade de Assis, dois dos quatro leitos estão disponíveis, o que representa uma ocupação de 50%.

Na Santa Casa de Paraguaçu, sete dos 10 leitos de UTI eram ocupados nesta sexta-feira.

Hospital Regional está com todos os leitos de UTI ocupados