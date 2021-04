Com 30 mil doses aplicadas, Assis terá vacina aos acima de 63 anos de dia e à noite

Novidade na imunização contra a COVID-19 em Assis.

A Secretaria Municipal da Saúde decidiu vacinar no período noturno nesta terça-feira, dia 27 de abril, quando começa a imunização às pessoas com 63 anos ou mais.

Uma das opções será o sistema ‘drive trhu’, no pátio da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, onde não é preciso descer do veículo para ser imunizado.

O horário de vacinação será das 17 às 21 horas.

Em duas unidades de saúde: na vila Operária, ao lado do Corpo de Bombeiros, e na vila Maria Isabel, ao lado do Pronto Atendimento, o tempo de imunização será mais curto: das 17 às 19 horas.

DIA – No período da manhã, das 8 às 12 horas, começa a vacinação dessa faixa etária em cinco escolas municipais: ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná; ‘Maria Adilecta’, no Bonfim; ‘José Santilli Sobrinho’, na vila Marilaves e na escola ‘Maria Clélia de Oliveira Valim’, na vila Operária.

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, lembra que é necessário o interessado comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF.

30 MIL – Segundo o ‘vacinômetro’, dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de imunização pelo Estado, até a tarde desta segunda-feira, dia 26 de abril, Assis já havia aplicado 30.011 vacinas contra o novo coronavírus.

Desse total, foram aplicadas 18.726 da primeira dose e 11.285 da segunda dose.

Como o vacinômetro leva em consideração apenas a dose inicial, Assis ocupava a 178ª posição no ranking estadual, com 17,8% da população parcialmente imunizada entre os 645 municípios paulistas.



Vacinação noturna começa hoje em Assis