Com 17 atletas pré-contratados, Vocem&Assisense anuncia data da apresentação

As diretorias de Vocem & Assisense, que se uniram para representar Assis no Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2023 com o nome do VOCEM, anunciaram mais três contratações e a ‘espinha dorsal’ do time já está montada, de acordo com o gerente de futebol, Fabinho Melo.

O presidente do clube, Lauro Valim, anunciou que, de acordo com o planejamento inicial, os 17 jogadores pré-contratados deverão se apresentar no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, na antiga Assis Diesel, no dia 6 de fevereiro. Uma semana antes, dia 1º de fevereiro, será apresentada a comissão técnica, comandada pelo treinador Gilberto Barbosa, o ‘Papagaio’.

Nesta semana, o gerente de futebol Fabinho Melo anunciou mais três contratações, que podem ter sido as últimas do ano. São elas: o meio campista Patrick Weyderr, o zagueiro Jackson Matos e o centroavante Rodrigo Rocha.

“Com a espinha dorsal montada, agora iremos em busca de contratações pontuais“, explicou o dirigente.

Veja um histórico das três mais recentes contratações:

Zagueiro Jackson Matos

O zagueiro Jackson Matos tem 21 anos e impressiona pela altura. Ele mede dois metros. O jogador estava atuando no futebol do Rio Grande do Norte, defendendo as cores do Mossoró e participou do Campeonato Brasileiro da série D.

O zagueiro tem passagens pela Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, onde atuou na base e foi profissionalizado. Jackson também atuou pelo Goiás, “onde se destacou por sua brilhante passagem na conquista do título estadual“, explicou Fabinho.

O treinador Gilberto ‘Papagaio’ elogiou a nova contratação: “Jackson chamou atenção nos monitoramentos feitos pelo clube por sua excelente bola aérea e firmeza nas decisões de combate com o adversário. O zagueiro tem facilidade para atuar na direita ou esquerda no setor defensivo“, comentou.

Centroavante Rodrigo Rocha

O centroavante Rodrigo Rocha tem 22 anos e mede 1m85. O jogador chega do futebol mineiro, onde atuava pelo Boston City. “Ele foi centroavante campeão da Copa FMF do Mato Grosso pelo União Rondonópolis, em 2021. No primeiro semestre deste ano, o jogador defendeu o UNIRB, na primeira divisão do campeonato baiano, e se transferiu para o Boston City no segundo semestre“, revelou Fabinho Melo.

“O Rodrigo vinha sendo monitorado pelos gols decisivos que marcou e por ter todas características que o clube procura em suas contratações. É um centroavante com boa técnica, bom cabeceio e excelente finalização“, analisou ‘Papagaio.

Médio volante Patrick Weyderr

O médio volante e meio campista Patrick Weyderr tem 22 anos e mede mede 1.82m. O jogador estava no futebol maranhense defendendo camisa do Tuntum.

“Patrick foi campeão da Copa FMF em novembro pelo Tuntum, tendo sido um dos destaques da competição e chega ao VOCEM para reforçar o meio campo“, aposta Fabinho.

“O médio volante vem com boas referências e a principal de todas é a liderança exercida no grupo. É um jogador de muita força física. Tem bom passe entre linhas e bons arremates de fora de área“, garante o treinador mariano.

VEJA QUEM JÁ FOI ANUNCIADO:

Até o momento, faltando pouco mais de quatro meses para o início do Campeonato Paulista da Segundona em 2023, o Vocem&Assisense já anunciou 17 jogadores apalavrados. Veja quem são:

GOLEIROS

Gustavo Chaves e Henrique

LATERAIS

Dagoberto, João Silveira e Marcelinho Mendes

ZAGUEIROS

Juan Dias, Samuel e Jackson Matos

VOLANTES

Fabrício, Anderson ‘Tico’, Luís Fernando e Patrick Weyderr

MEIO CAMPISTAS

Wilmer e Fabinho

ATACANTES

Luan, Alex e Rodrigo Rocha

COMISSÃO TÉCNICA

Gerente de futebol: Fabinho Melo

Técnico: Gilberto Barbosa ‘Papagaio’

Auxiliar técnico: Lucas Valim

Treinador de goleiros: Miller

Mordomo: Mendes

Fisioterapeuta: Janderson

Manutenção: Romualdo e Rodrigo.

A diretoria ainda trabalha para contratar preparador físico