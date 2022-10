Com 12 candidatos a deputado da cidade, 74.117 assisenses irão às 218 urnas neste domingo

Neste domingo, dia 2 de outubro, 74.117 eleitores assisenses deverão comparecer às 218 seções eleitorais espalhadas em 24 escolas da cidade.

Mesmo com 12 candidatos com domicílio eleitoral ou que trabalham na cidade, o que representa o maior número de candidatos da sua história, Assis corre o risco, mais uma vez, de ficar sem representantes na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados pela pulverização dos votos.

Veja, abaixo, em ordem alfabética, quem são os seis candidatos a deputado estadual e seis a deputado federal registrados pela Justiça Eleitoral.

DEPUTADO FEDERAL

Adevar Campana (Patriota)

Ernesto Nóbile (Avante)

José Alfredo Garcia (PRTB)

Pastor Nivaldo (Republicanos)

Reynaldo Campanatti (Agir 36)

Professor Renato (PCB)

DEPUTADO ESTADUAL

Bruna Reis/Alina Yule

(candidatura coletiva PSOL)

Fernando Sirchia (PDT)

Professora Mariana (PT)

Márcio Veterinário (PP)

Marina Pascon

(candidatura coletiva PV)

Timba (União Brasil)

ET – Por uma falha inadmissível, a edição impressa do Jornal da Segunda não publicou o nome do candidato a deputado estadual Fernando Sirchia, do PDT, na relação das candidaturas. Pedimos desculpas ao candidato e seus apoiadores pela falha, que, parcialmente, pretendemos reparar com a publicação na matéria corrigida na edição on line.