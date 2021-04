COLUNA BANCÁRIA: Terceirização, precarização e COVID-19 provocam filas em bancos

A onda desenfreada de terceirização, que provoca a consequente precarização dos serviços, as demissões em plena pandemia, a não contração de novos funcionários e os casos de bancários contaminados pelo novo coronavírus, com a necessidade de afastamento dos trabalhadores para atendimento médico ou isolamento domiciliar, têm provocado o aumento de filas nas agências de todo o país.

Em Assis e região, a situação não é diferente.

Nesta quinta-feira, dia 8 de abril, usuários e clientes enfrentaram uma fila interminável na agência do Santander, na avenida Rui Barbosa, no centro de Assis.

Com um bancário infectado e afastado, a agência disponibilizou apenas um trabalhador no setor de auto-atendimento.

Sobraram reclamações, mas endereçadas ao destino errado.

Procurado por usuários e clientes, o presidente do Sindicato dos Bancários em Assis, Fábio Escobar, lamentou a situação. “O cenário é resultado das demissões, não contratação e inconsequentes terceirizações, que afetam a categoria bancária há anos, com consequente precarização dos serviços e, infelizmente, da pandemia que tem atingido, cada dia, mais bancários, expostos aos riscos pelo atendimento direto à população e o manuseio de cédulas, moedas e documentos da população.

“Somos solidários e compreendemos o sofrimento da população, mas queremos, mais uma vez, reafirmar: o bancário também é vítima desse sistema que, em nome do capital, não se preocupa com a saúde dos seus trabalhadores e a dor da população nas filas”, resume o dirigente sindical.