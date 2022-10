Colisão frontal na SP-333, em Tarumã, provoca uma morte

Mais um grave acidente registrado na rodovia Miguel Jubran, no município de Tarumã, resultou em uma morte.

Por volta das 9 horas desta sexta-feira, dia 14 de outubro, aconteceu uma colisão frontal envolvendo dois veículos: um veículo Honda Fit preto e uma pickup Fiat Strada branca. As placas ainda não foram informadas.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local e trabalham no resgate de uma pessoa presa às ferragens do Honda Fit, mas ainda não há confirmação sobre o número de feridos. Uma pessoa morreu no local, mas ainda não divulgada sua identidade.

O acidente ocorreu numa pista duplicada, sem mureta central, nas proximidades do km 419, nas imediações de um acesso à Usina Nova América.

Dentro de instantes, mais informações.

Imagem do local do acidente

