Cocal lança edição do Programa Trainee 2021

O Grupo Cocal acaba de lançar mais uma edição do seu Programa Trainee.

As inscrições estarão abertas até 02 de maio de 2021.

São diversas oportunidades para atuar nas duas unidades da empresa, sendo voltadas aos profissionais que tenham espírito inovador, potencial para atuar como líderes e energia para encarar novos desafios.

“Esses jovens trainees integrarão times de trabalho com diferentes perfis e conhecimentos distintos, além de viverem com profundidade os valores e a cultura da Cocal. Temos como objetivo preparar estes jovens para os desafios futuros da Cocal, através da execução de projetos nas áreas de operação, ações de desenvolvimento pessoal e profissional e vivência num ambiente organizacional diferenciado”, explica Deolinda Pereira Barbosa, gerente de Recursos Humanos da Cocal.

Para participar da seleção é necessário ter concluído o ensino superior entre os anos de 2017 e 2020, nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharias, Tecnologia da Informação ou Química. Além disso, precisa ter disponibilidade de mudança para as regiões de Paraguaçu Paulista ou Presidente Prudente.

As vagas são para atuação nas áreas de Armazenagem/Expedição, Controladoria/Finanças, Suprimentos, Tecnologia da Informação, Operações Agrícolas, Manutenção Automotiva, Tecnologia Agrícola, Comercial e Novos Produtos, Controle de Qualidade – Laboratório, Segurança do Trabalho, Produção Industrial, e Manutenção Industrial.

“Aprendemos um pouco de cada área para ter uma visão estratégica e sistêmica da empresa. Para mim foi muito engrandecedor, porque eu nunca tinha tido experiência em usina. Hoje me tornei coordenadora e o programa foi uma grande oportunidade. Acho que quem está disposto a ser trainee da Cocal deve entrar de cabeça, porque se adquire muita experiência, mas é preciso se dedicar e estudar muito, além de saber ter relacionamento interpessoal”, conta Lara Maria Dias Lisboa, que entrou como trainee e hoje atua como coordenadora de Treinamento Operacional, na Diretoria de Pessoas.

Ao longo dos 12 meses de programa, os trainees contarão com acompanhamento da área Treinamento e Desenvolvimento e contato com alta e média liderança, de acordo com a trilha de desenvolvimento, que contará com 13 temas e aproximadamente 200 horas de treinamento, além do desafio de conduzir projetos com orientação e suporte dos profissionais que já atuam na empresa.

SELEÇÃO – As inscrições deverão ser realizadas até o dia 02 de maio de 2021 no site www.cocal.com.br/trainee. Na sequência, a seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:

– Fit cultural (questionário online sobre a cultura da Cocal)

– Testes de conhecimentos gerais/raciocínio lógico (online)

– Avaliação Técnica (questionário online para medir o conhecimento do candidato na área em que escolheu concorrer)

– Análise de perfil (online)

– Painel de negócios (o candidato receberá um case e deverá apresentar um plano de negócios para atender a situação relatada)

– Entrevistas

“Como trainee, participei de projetos estratégicos, que envolvem desde o planejamento até a execução, com isso aprendi a lidar com pessoas de diferentes culturas e níveis de escolaridade. Além disso, o contato e o suporte que tive dos gestores contribuíram para o meu desenvolvimento em relação à capacidade de gestão e disciplina”, declara Fabrício de Oliveira Schiave, que entrou como trainee e agora está como encarregado de Manutenção Automotiva, na Diretoria Agrícola.

MAIS – Todas as informações sobre o Programa Trainee da Cocal estão no site www.cocal.com.br/trainee. Em casos de dúvidas, estará disponível o Serviço de Atendimento ao Candidato, no (18) 3361-8899 ou e-mail [email protected] O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30.

Informações e imagem: Assessoria Cocal – Energia Responsável