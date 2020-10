Clássico termina empatado no Tonicão e times de Assis se complicam

O clássico entre Assisense e VOCEM, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, disputado na tarde desta quarta-feira, dia 28 de outubro, no estádio Tonicão, terminou empatado, sem gol.

Por conta da pandemia do coronavírus, o estádio não pôde receber público.

Dentro de campo, o VOCEM não soube aproveitar a superioridade numérica depois da expulsão do zagueiro Leonardo, do Assisense, ocorrida no início do segundo tempo.

Apesar de ter as melhores chances de gol, o ‘Esquadrão da Fé’ não conseguiu superar o ‘Falcão do Vale’ e o clássico terminou 0 a 0.

Com o empate, o VOCEM chega a dois pontos e o Assisense soma o seu primeiro ponto.

Ambos clubes de Assis continuam distantes da zona de classificação.

Na outra partida da rodada, Tupã e Grêmio Prudente empataram em 1 a 1, na cidade de Tupã.

O Osvaldo Cruz folgou na rodada.

Após quatro rodadas, a classificação do Grupo II ficou assim:

1º – Grêmio Prudente – 08 pontos

2º – Osvaldo Cruz – 06 pontos

3º – Tupã – 04 pontos

4º – VOCEM – 02 pontos

5º – Assisense – 01 ponto

PRÓXIMA RODADA

Sábado – 15h – Osvaldo Cruz x Assisense

Domingo – 10h – VOCEM x Tupã

Grêmio Prudente folga na rodada