Civap pede reabertura imediata de leitos Covid no Hospital Regional de Assis

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira,dia 18 de janeiro, o Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema -CIVAP-, que representa por 41 municípios, realizou uma entrevista coletiva para falar sobre a falta de leitos para internação na região de pacientes contaminados pela Covid-19.

Nesta quarta-feira, Oscar Gozzi falou ao Jornal da Segunda sobre o assunto:

“Realizamos duas assembleias de prefeitos e uma reunião da câmara técnica de saúde, composta pelos secretários municipais de saúde das cidades pertencentes ao Civap. Após análise da situação, ficou deliberado o encaminhamento dos pleitos:

1- Abertura de 10 (dez) leitos de UTI e 20 (vinte) leitos de enfermaria Covid no Hospital Regional de Assis;

2- Abertura de 20 (vinte) leitos pediátricos para Covid no Hospital das Clínicas de Marília, que é nossa referencia regional para esta faixa etária;

3- Disponibilização de testes de antígenos para os municípios;

4- Agilização dos resultados dos resultados dos testes pelo Adolfo Lutz, pois hoje muitos pacientes terminam o isolamento e ainda não saiu o resultado;

5- O Civap promoverá um ampla campanha regional de esclarecimentos e conscientização da situação que estamos vivendo no momento;

6- Decretação de estado de calamidade pelos municípios, posto que não temos vagas Covid disponíveis, onde conforme dados de ontem (terça-feira, dia 17 de janeiro), a região tem 50 leitos disponíveis entre enfermaria e UTI e havia 52 pacientes internados, que representam 104% da capacidade, bem como o tempo de espera na Cross estava de três a quatro dias para se conseguir uma internação”, explicou Oscar Gozzi, prefeito de Tarumã e presidente do CIVAP.

Os prefeitos já encaminharam um pedido ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo pleiteando a reabertura imediata de leitos de UTI e enfermaria no Hospital Regional de Assis.

Por decisão do Comitê Regional de Contingenciamento da pandemia, no final de dezembro, foi decidido pela desativação dos leitos que atendiam os pacientes do Sistema Único de Saúde nos hospitais de Assis.

Hospital Regional de Assis

Imagem: Arquivo