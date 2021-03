CIVAP confirma interesse na compra de 1 milhão de vacinas

Conforme havia antecipado o prefeito de Quatá, Marcelo Pecchio, em entrevista publicada no Jornal da Segunda, na semana passada, a direção do CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema-, confirmou, nesta segunda-feira, dia 8 de março, o interesse na aquisição de um milhão de vacinas comtra a COVID-19 visando imunizar a população das cidades consorciadas.

Pecchio, preocupado com a lentidão no repasse de vacinas por parte do Governo Federal e o aumento preocupante dos novos casos, internações e óbitos decorrentes de complicações da COVID-19, saiu na frente dos demais prefeitos, ao liderar regionalmente um movimento na busca de novas alternativas para o enfrentamento da pandemia com maior celeridade e começou a participar de reuniões da Frente Nacional de Prefeitos.

Na semana passada, em entrevista ao repórter Reinaldo Nunes, na Rádio Interativa FM, Pecchio confirmou ter protocolado um pedido da Prefeitura de Quatá junto ao Instituto Butantan para comprar a quantidade necessária de doses da vacina Coronavac visando imunizar a população do município administrado por ele que gira em torno de 13 mil habitantes.

Em nova entrevista ao radialista, Pecchio antecipou que o CIVAP faria o mesmo: “Por ser um consórcio de personalidade jurídica de Direito Público, podemos realizar a compra diretamente à indústria e nossos prefeitos aprovaram essa decisão”, explicou Pecchio.

Na tarde desta segunda-feira, o presidente do CIVAP e prefeito de Echaporã, Luís Gustavo, reuniu alguns prefeitos para anunciar a decisão de tentar comprar o imunizante.

O prefeito de Quatá repetiu que “somente a vacina conseguirá frear o avanço da pandemia, garantindo imunidade na população e reativando o setor econômico”, disse.

Prefeito de Quatá, Marcelo Pecchio, já protocolou o pedido no Butantan