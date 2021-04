Circus apresenta III Mostra ‘O lixo’, de forma online

O CIRCUS -Circuito de interação redes sociais-, uma associação que atua no setor cultural de Assis há 20 anos, mesmo em tempos de pandemia, conseguiu se organizar para produzir e apresentar, durante todo o mês de abril, a III Mostra “O Lixo”. O evento, com diferentes atrações, terá o formato online em razão das medidas visando evitar a transmissão do novo coronavírus.

“Em meio às condições impostas pela pandemia da Covid-19, o setor cultural vem se organizando para manter suas atividades, que também foram atingidas pela crise sanitária, econômica e política, tendo em vista que nossas ações necessitam de encontros”, explicam os integrantes do coletivo.

“Uma apresentação de teatro, um show de música, uma exposição de artes plásticas, ou um clube de leitura. Deste modo, estamos seguindo nossas produções no meio virtual, e estamos aqui convidando todos a participarem de mais uma edição da Mostra ‘O Lixo!”, anunciam.

O coletivo CIRCUS explica que “desde 2012, a Mostra ‘O Lixo’ tornou-se um projeto que possibilita a intercomunicação de diferentes expressões artísticas e estéticas, em que os artistas reinventam as questões dos resíduos e descartes em suas obras, de modo a expressarem o mundo contemporâneo sob outras perspectivas que ultrapassem os discursos ecológicos e sociais”.

Nesse período, contam os ativistas culturais, a ideia foi “repensar a relação com o espaço urbano e seus dejetos, por meio das experiências sensoriais que a dimensão artística pode proporcionar.”

De maneira virtual, através da tecnologia e com o uso de plataformas digitais como Instagram, Facebook, Youtube e o Blog, a “III Mostra O Lixo!” pretende levar às telas, cenas que provoquem reflexões sobre o lixo: “O que consideramos lixo, o que fazemos com o lixo a partir de apresentações de dança, teatro, música, contando ainda com duas exposições virtuais de artes plásticas com uma rede de artistas mostrando suas produções”, anunciam.

De acordo com a programação, eventos de dança, teatro, circo, música e ágora acontecerão durante todo o mês. Além do primeiro espetáculo, exibido no dia 1º, novas apresentações ocorrerão nos dias 8, 15, 20, 22, 29 e 30. A transmissão tem início às 21 horas no canal Youtube da CIRCUS.

Nesta quinta-feira, dia 8, a partir das 21 horas, a atração cultural será uma apresentação de dança: “Colônia Penal, Cia Carne Agonizante”.

Os organizadores ressaltam que algumas atrações estarão disponíveis somente no dia e horário da transmissão e as exposições virtuais estão online por meio do instagram da CIRCUS (@circus2001) e do site https://corposeclosao.wixsite.com/exposicaoficial”, orientam.

“Convidamos todas as pessoas a estarem conosco, vivendo um pouco de arte e produção cultural de Assis, que tem se mostrado tão expressiva no nosso território. Estamos nos palcos virtuais!”, convidam os artistas, que concluem informando o endereço eletrônico: “Cliquem no link para acessar nossos picadeiros https://linktr.ee/circuscircuito . Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos!”, finalizam.