Cinco sepultamentos em Assis neste domingo

Há cinco sepultamentos programados para este domingo, dia 17 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, será sepultada a senhora Ivanilda Dias dos Santos, de 71 anos de idade, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Assis.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Darci Rodrigues Chagas Portes, de 75 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Arcelino Nogueira, de 83 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Também no período da tarde, às 15h30, será sepultada a senhora Iracema Mota Eugênio, de 83 anos, que morava na rua Senhor do Bonfim, na vila Ribeiro. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Logo depois, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Nair Gazeta Vezzoni, de 88 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.