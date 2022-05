Cinco sepultamentos em Assis neste dia 11 de maio

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 11 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Todos no período da tarde.

Às 15 horas, será sepultada a jovem Naiara Schmith Ataliba Francelino, de 31 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30.

No mesmo horário, haverá o sepultamento do senhor Jurandir de Oliveira, de 76 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Tereza Teixeira de Andrade, de 75 anos, que está sendo velada na Igreja Matriz da vila Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Também às 15h30, haverá o sepultamento da senhora Benedita Amélia de Moralles, de 88 anos, que morreu em Marília.

Às 16 horas será sepultado Gustavo Pereira Matiusso, que morreu na cidade de Piraju. O velório acontecerá na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Francisco Alves, de 91 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, em Assis.

Na cidade de Tarumã, no período da manhã, será sepultado o jovem Henrique Douglas de Melo, de 31 anos, que morava em Assis e morreu em Presidente Prudente.

Em Platina, no início da manhã, houve o sepultamento da senhora Maria Pedroso Pereira, de 73 anos.

LUTO – A vizinha cidade de Cândido Mota está em luto oficial.

Morreu nesta terça-feira, dia 10 de maio, no Hospital e Maternidade de Assis, o médico e ex-prefeito Zacharias Jabur, de 70 anos. O velório ocorreu na Câmara Municipal e o sepultamento foi realizado no final da tarde, no cemitério daquela cidade.

O prefeito Eraldo Pereira decretou luto oficial pela morte do ex-prefeito.