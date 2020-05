Cinco sepultamentos em Assis nesta terça-feira, 19 de maio

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 19 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8 horas, foi sepultada a senhora Josefa Alves, de 84 anos, que morava na rua Durval Carpentieri, no Conjunto Habitacional Assis IV.

Uma hora depois, às 9h30, haverá o sepultamento da senhora Rosalina Martins de Souza, de 85 anos, moradora da rua Sebastião M. Santana, na vila Glória. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O velório da senhora Margarida Machado de Jesus, de 72 anos, moradora da rua Ernesto Nóbile, ocorre na sala 1 do Cemitério Municipal da Saudade. O sepultamento acontecerá no final da manhã, às 11 horas.

O senhor Luiz Cavalcante de Lima, que morava na rua João Hipólito, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento será no período da tarde, às 15 horas.

A senhora Elza Domingues Hamada, de 68 anos, que morava na avenida Armando Sales de Oliveira, na vila Xavier, está sendo velada na Catedral de Assis. O sepultamento está marcado para o período da tarde, às 16 horas.

Em Lutécia, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Terezinha Aparecida Reis da Cunha, de 79 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 10 horas, será sepultada a senhora Maria Bento Pereira, de 83 anos, moradora do distrito do Frutal do Campo, na rua José Sachetti. O corpo está no Velório Municipal.

Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento da senhora Maria de Castro Bendine, de 76 anos de idade, que morava na rua Ademar de Barros. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.