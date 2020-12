Cinco sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultada a senhora Vera Lúcia Teodoro Souza, de 64 anos, que morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento de Paulo Sérgio de Lima, de 50 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada Graziele Hubaleque, de 34 anos, moradora da rua José Jorge Rodrigues, no Parque Universitário. O corpo está sendo velado no próprio cemitério municipal.

Logo depois, às 15 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Waldemar Kopanyshyn, de 85 anos, que morava na rua Anita Garibaldi, no Jardim Paraná. O corpo está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Ainda não há informações sobre o local do velório do jovem Leandro Rosendo, de 18 anos, vítima de acidente de trânsito. Também não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!