Cinco sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 28 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Camilo Leite, de 65 anos, que morava na vila Ribeiro e era membro ativo da ‘Pirassis’ e integrante da Banda ‘Loko na Boa’. Ele está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Também no período da manhã, às 10h30, acontecerá o sepultamento da senhora Alaíde Salmourão Lima, de 74 anos, que morava na rua Vicente Mercadante. O corpo estrá sendo velado na Igreja Assembleia de Deus da vila Maria Isabel, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

Jairo Felipe Cunha, de 32 anos, que morava na rua Cândido Mota, na vila Rodrigues, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento ocorrerá às 11 horas.

No início da tarde, às 14 horas, acontecerá o sepultamento do senhor João Polini Filho, de 80 anos, técnico eletrônico que, durante décadas, teve uma loja de conserto de aparelhos de TV na rua José de Alencar, na vila Xavier. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

A senhora Helena Maria Moraes, de 62 anos, que está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30 e será sepultada às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!