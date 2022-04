Ciclista morre em acidente com ônibus de Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Cândido Mota emitiu uma nota oficial para informar a morte de um ciclista que colidiu com um ônibus da frota municipal.

“A Prefeitura de Cândido Mota informa que um ônibus de sua frota, responsável pela linha dos distritos, envolveu-se em um acidente na manhã desta terça-feira, na rodovia Fortunato Petrini (SP-266).

Um homem seguia de bicicleta pela pista de rolamento quando colidiu com o ônibus do município. A vítima chegou a ser socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, em estado grave, e foi removida ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Cândido Mota, contudo chegou ao local sem vida“.

Até o momento, a Prefeitura de Cândido Mota não tem a identidade da vítima, que não portava documentos.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e a Polícia Científica realizou a perícia no local do acidente.

O delegado de polícia de Cândido Mota deve instaurar inquérito para apurar as causas do acidente.

“O município está prestando suporte às autoridades e ao condutor do ônibus e externa o profundo pesar pelo falecimento da vítima“, conclui a nota oficial da Prefeitura que “prestará toda assistência necessária a família“, após a identificação do ciclista.

Rodovia onde ocorreu o acidente