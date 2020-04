Chegando aos 500 casos de dengue, Assis faz nebulização em bairro

Apesar de todos os esforços e ações da Secretaria Municipal de Assis -com a injeção de milhões de reais dos governos da União e Estadual- estarem, nesse momento, voltados para combater o coronavírus, os números de casos confirmados de dengue no município continuam crescendo de maneira preocupante.

O último boletim oficial da Vigilância Epidemiológica informa 429 casos positivos, 978 notificações e 205 exames aguardando resultado. A Secretaria da Saúde também divulga a existência de 149 casos negativos.

Só no mês de abril, quase dobrou o número de casos positivos de dengue na cidade. No boletim divulgado em 31 de março, Assis aparecia com 228 casos confirmados. Em 23 dias, foram contabilizados 201 novos registros.

Com isso, o Departamento de controle de endemias, além do trabalho de conscientização e prevenção feito nas escolas e bairros, intensificou as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue.

Nesta quinta-feira, dia 23, a equipe está realizando um trabalho de nebulização nas casas e terrenos da vila São Jorge, bairro localizado na saída para a cidade de Cândido Mota.

“Estamos aplicando inseticida nessa região e queremos pedir aos moradores que colaborem para melhor execução dos nossos serviços. Neste momento crítico para toda a sociedade devido à pandemia do coronavírus, não podemos esquecer da dengue. Juntos somos fortes e invencíveis”, apela o coordenador Rodrigo Caetano.

Trabalhadores da Saúde realizam nebulização na vila São Jorge